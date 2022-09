Prix de l’énergie: en France, la fin prochaine des amortisseurs

Bien sûr, c’est dur. Mais ailleurs, c’est pire. Tel est, en substance, le message que répète inlassablement le gouvernement français. Après l’opération « quoi qu’il en coûte » (un programme d’aide exceptionnel) lors de la pandémie de covid, il s’enorgueillit d’avoir mis en place depuis des mois de nouveaux amortisseurs historiques pour contrer l’envolée vertigineuse des prix de l’énergie. Sans les aides de l’Etat, le prix du gaz aurait plus que doublé, sans la hausse plafonnée, celui de l’électricité aurait augmenté de bien plus que de 4 % et sans les ristournes à la pompe, le litre d’essence frôlerait aujourd’hui les 2 euros.