Une semaine de pluie à venir? Voici les prévisions météo région par région

Les températures dépasseront les 20 degrés ce week-end et la semaine prochaine, mais avec une nébulosité et des averses plus ou moins importantes selon les jours. Des orages sont possibles.

Ce soir le temps devrait rester sec bien que l’une ou l’autre averse pourra se manifester sur le sud-est du pays. Les minima atteindront 13 à 17 degrés sous un vent faible à modéré de sud à sud-est.

Samedi

La nébulosité deviendra variable à abondante. Quelques averses pourront se développer, plus particulièrement l’après-midi. Elles pourront d’ailleurs s’accompagner d’orage, surtout sur l’est du pays. En soirée, ce risque d’averses se dissipera et les champs nuageux se feront de plus en plus discrets. Les maxima s’établiront entre 20 degrés en Hautes-Fagnes et 26 degrés sur l’ouest.