Jackson Muleka: «Peu importe la séparation, j’ai le plus grand respect pour le Standard»

Un but face à Karagümrük et deux lundi dernier contre Sivasspor, en l’espace de huit jours : Jackson Muleka n’a pas manqué sa grande entrée au Vodafone Park de Besiktas (près de 42.000 places), qu’il a déjà mis à ses pieds. « C’était pour moi le meilleur projet sportif », résume l’attaquant congolais, parti cet été de Sclessin contre une indemnité de transfert de 3,2 millions d’euros que le Standard et le TP Mazembe se sont partagé équitablement, sans négocier de pourcentage à la revente. À Istanbul, sur la rive occidentale du Bosphore, Muleka a trouvé un terrain de jeu qui lui convient et qu’il apprécie.

Jackson Muleka, la saison 2022-2023 a commencé sur les chapeaux de roue. Trois buts en trois matches et la première place du classement pour Besiktas, c’est ce qu’on appelle un départ réussi…