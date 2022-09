Roller Bike Parade, Memorial Van Damme: le point sur les perturbations de ce vendredi à Bruxelles

A l’approche du Memorial Van Damme et de la Roller Bike Parade, la police de la zone Bruxelles Capitale-Ixelles détaille les perturbations attendues au niveau de la circulation.

Les visiteurs du Memorial, qui ne pourraient pas renoncer à leur voiture, sont invités à se garer sur le parking C Expo. Les spectateurs peuvent réserver assez tôt un ticket de parking pour le parking via le lien suivant . Acheter un ticket de parking à l’avance permet effectivement de gagner du temps, en vue de l’affluence prévue.

Certaines artères importantes pourraient être fermées à la circulation : l’avenue Houba-de-Strooper, l’avenue Impératrice-Charlotte, l’avenue des Magnolias et la sortie/accès « Parking Expo » du ring RO. Ces fermetures auraient lieu vers 17h et éventuellement à la fin de l’événement. Après le Memorial, vers 23h, l’avenue Impératrice-Charlotte et l’avenue des Magnolias seront fermées.

Il est cependant demandé aux automobilistes d’éviter autant que possible les environs du stade en voiture. Pour inciter les visiteurs à se déplacer via les transports en commun, le métro roulera avec des lignes renforcées.

De plus, un parking a vélo a aussi été pensé pour les cyclistes, sur le site Victor Boin, juste à côté du stade. L’entrée du parking à vélos se trouve sur l’avenue Houba-De-Strooper.

Roller Bike Parade

Ce vendredi verra également une nouvelle randonnée sportive organisée dans le cadre de la Roller Bike Parade, à suivre à rollers, vélos, skateboards, trottinettes ou longboards.

A chaque sortie, deux parcours sont ainsi prévus : le premier (d’environ cinq kilomètres) pour les débutants et l’autre pour les plus sportifs (environ quinze kilomètres).