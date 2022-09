Mercato: Michy Batshuayi a finalement choisi Fenerbahçe

À presque 29 ans, ce retour en Turquie constitue au minimum la fin du parcours de Michy Batshuayi à Chelsea où il n’est jamais parvenu à devenir un premier choix aux yeux des entraîneurs (Conte, Sarri, Lampard et Tuchel) qui se sont succédé à Stamford Bridge depuis son arrivée à Londres après l’Euro 2016 alors que Roman Abramovich avait consenti l’investissement de 39 millions pour le recruter à Marseille. Trop souvent, il a dû chercher son bonheur dans un prêt à Dortmund, à Valence, à Crystal Palace (deux fois !) ou Besiktas la saison passée. Seul l’avenir pourra dire si « Batsman » a refermé définitivement les portes de la Premier League… où il aurait dû rester si le service administratif de Chelsea n’avait pas été aussi occupé par les arrivées de Zakaria et d’Aubameyang et d’autres départs de dernières minutes (Gilmour, Alonso, Kenedy). Hier en début de soirée tout indiquait que Batshuayi allait être la… 22e recrue du mercato estival du néo-promu mais les papiers ont été transmis trop tard.