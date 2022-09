Double meurtre à Kraainem: l’ex-partenaire et beau-père des deux victimes de nouveau arrêté

Deux suspects ont été arrêtés vendredi dans l’enquête sur le meurtre de Magali W. (46 ans) et de sa fille Coline, âgée de 17 ans, le 24 mars à Kraainem. C’est ce que rapporte le parquet de Halle-Vilvoorde. Il s’agit de Pierre D., l’ex-partenaire de la mère et beau-père de la fille, qui avait été arrêté plus tôt et était soupçonné, mais avait été libéré par la chambre d’accusation. Le deuxième suspect est un homme de 39 ans de nationalité congolaise, originaire de Bruxelles, qui est soupçonné d’avoir tué les victimes sur ordre de D.

« Les deux personnes seront interrogées aujourd’hui et seront ensuite présentées au juge d’instruction qui statuera sur la poursuite de leur arrestation », a déclaré le procureur de la République.