Les communes flamandes veulent lutter contre la malbouffe autour des écoles

L’Association des villes et communes flamandes (VVSG) souhaite que les communes puissent faire davantage pour limiter la vente d’aliments malsains. C’est ce qu’écrit Het Nieuwsblad vendredi et qui a été confirmé par le porte-parole du VVSG à l’agence de presse Belga. L’association adresse son appel tant au gouvernement flamand qu’au gouvernement fédéral.

En janvier, une étude de l’institut de santé Sciensano a montré que l’environnement alimentaire autour des écoles en Flandre est aujourd’hui trop malsain. Selon l’étude, entre 2008 et 2020, de plus en plus de commerces traditionnels et locaux, tels que les magasins de fruits et légumes et les boulangeries, ont dû céder la place à des restaurants de fast-food. Cette augmentation semble avoir un impact négatif, notamment sur le statut pondéral des enfants jusqu’à douze ans.