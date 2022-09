Remco Evenepoel s’apprête à vivre un week-end compliqué sur la Vuelta: «Il s’est beaucoup entraîné en altitude», affirme son entraîneur

Samedi, l’arrivée se fera au sommet de la Sierra de la Pandera (8,6 km à 7,6 %). « C’est une montée raide et irrégulière, mais pas très longue. Je ne pense pas qu’il y ait de gros écarts à aller chercher », explique Koen Pelgrim, l’entraîneur de Remco Evenepoel.

Non seulement, le jeune Belge va devoir affronter les nombreux cols des deux étapes de montagne au programme, mais il va également devoir assumer l’arrivée de dimanche à 2512 mètres d’altitude.

L’arrivée de dimanche dans la Sierra Nevada (19,4 km à 8 %) est plus intéressante et des attaques pourront venir perturber le classement général. L’arrivée se fera sur l’Alto Hoya de la Mora, le point culminant de cette Vuelta à 2512 mètres d’altitude. Sur la fin du Tour de Suisse, Evenepoel n’avait pas réussi à suivre l’accélération des coureurs du général sur le Moosalp. « C’est un point sur lequel nous avons beaucoup travaillé », a déclaré Koen Pelgrim. « À Livigno, il s’est beaucoup entraîné en altitude. C’est très important pour un coureur de s’habituer au manque d’oxygène. Même les Colombiens que nous avons eus dans l’équipe ne pouvaient pas pédaler à la même puissance en altitude ou au niveau de la mer. La seule solution pour limiter la perte et passer par exemple de dix à cinq pour cent c’est de s’entraîner souvent pour acclimater son corps ».