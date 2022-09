Max Jadot (BNP Paribas Fortis): «La crise actuelle? Un sprint et un marathon»

Quand on est banquier, on se doit de mesurer ses déclarations. A fortiori, quand on est à la tête de la première banque du pays et que ce dernier traverse une crise inédite. L’appel aux banques exprimé dans ce contexte par le Codeco mercredi, afin de soulager les emprunteurs hypothécaires et encourager les travaux de rénovation ? « Je laisse au secteur le soin de s’exprimer à ce sujet », déclare Max Jadot, en marge de la présentation des résultats semestriels de BNP Paribas Fortis. « Mais il ne s’agit pas de la même crise que celle du covid, donc ce ne seront probablement pas des mesures identiques. »