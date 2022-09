Maxime Prévot: «L’Etat devrait plafonner à 100 euros le prix du mégawattheure»

Le président des Engagés dénonce « l’attentisme coupable » des gouvernements, qui n’ont pas pris la mesure de la crise sociale et économique due à l’énergie. Pour lui, « le Codeco a été une infamie de gouvernance ». Et l’Etat doit plafonner le prix du gaz, sans attendre l’Europe, et prendre la différence (15 à 20 milliards) à sa charge.