Sécheresse: code orange pour douze communes wallonnes

La sécheresse maintient son étreinte sur notre pays, malgré les quelques pluies prévues dans les prochains jours. Douze communes wallonnes passent en « code orange ». A la suite d’une vingtaine d’autres municipalités qui ont pris des arrêtés de restriction d’usage de l’eau, leurs autorités demanderont aux habitants d’éviter les usages « non indispensables » de l’eau de distribution : lavage des voitures, arrosage des pelouses et des plantations, nettoyages non essentiels des sols (trottoirs, terrasses…).