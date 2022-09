Bruxelles: important feu de végétation à Haren, 8000 m2 sont partis en fumée (photos et vidéos)

Le feu s’est déclaré vers 17h00 dans un pré et s’est propagé rapidement. Les pompiers se sont rendus sur place.

Le feu de végétation, qui s’est déclaré vendredi soir le long de la chaussée de Haecht à Haren et Machelen est sous contrôle, mais l’extinction prendra encore quelques heures, rapportent les pompiers de Bruxelles. Environ 8.000 m² ont été détruits par l’incendie, mais il n’y a pas eu de blessé. Quatre chevaux ont dû être évacués.

Les pompiers de Bruxelles et leurs collègues de l’ouest du Brabant flamand se sont rendus sur les lieux avec divers camions-citernes et extincteurs, tandis que les pompiers de l’est du Brabant flamand ont envoyé en renfort plusieurs Unimogs, des véhicules spécifiquement équipés pour lutter contre les feux de forêt et de végétation.