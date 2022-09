A l’Espace Vanderborght, le futur, c’est maintenant

Si, en visitant l’exposition Art Contest au bâtiment Vanderborght, vous passez devant deux grands rideaux noirs, ne faites surtout pas l’erreur de penser qu’ils servent juste à cacher un espace de rangement ou un bureau. Repérez le petit tableau d’un noir très dense qui se trouve accroché entre les deux tentures, et glissez-vous entre celle de gauche et le mur. Deux ou trois pas… et vous voici dans le monde de Paulius Sliaupa, lauréat de cette 18e édition. Un époustouflant travail vidéo, réalisé par un jeune homme originaire de Lituanie et formé à la peinture.