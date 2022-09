Jan Vertonghen est de retour au pays: «Je suis encore un petit garçon qui adore le foot»

Après avoir vécu sa première séance d’entraînement avec Anderlecht et dévoilé qu’il portera le numéro 14 au Sporting, Jan Vertonghen s’est penché sur les raisons de son arrivée dans un championnat belge qu’il va découvrir alors qu’il a passé la barre des 35 ans. Ayant senti le vent tourné à Benfica où il n’était plus en odeur de sainteté et alors que le Mondial au Qatar se rapproche, le recordman de sélections chez les Diables a répondu favorablement aux sirènes anderlechtoises. En une semaine « top chrono », le duo Vandenhaute-Verbeke a convaincu le défenseur central de parapher un contrat de deux saisons contre trois millions d’euros brut par an.

Ce contrat, ce sera le dernier de Jan Vertonghen en tant que joueur professionnel. Après, il raccrochera les crampons sans savoir exactement de quoi sera fait demain. En attendant, il compte bien peser de tout son poids sur le redressement sportif d’Anderlecht tout en profitant d’un sport qu’il vit encore avec des yeux de petit garçon.