Charles Michel: «Nous avons besoin, en extrême urgence, de propositions concrètes sur les prix de l’énergie»

Nous avons besoin, en extrême urgence, de propositions concrètes par rapport aux prix de l’énergie. » Pour sa rentrée, Charles Michel relaie « l’impatience » des Etats membres. Et presse la Commission européenne de mettre des pistes « précises, opérationnelles » sur la table des ministres de l’Energie, qui se réuniront ce vendredi, à Bruxelles. « On ne peut plus perdre de temps sur ce sujet », martèle le président du Conseil européen. Un message direct à Ursula von der Leyen, distillé sans aménité, lors d’entretiens accordés à la presse noir-jaune-rouge, ainsi qu’à quelques médias étrangers. Si les relations sont notoirement tendues entre le Belge et l’Allemande, rarement le propos officiel s’était fait aussi rude.