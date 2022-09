Max Verstappen, une intéressante machine à cash

En plus d’un salaire annuel qui tourne autour des 45 millions d’euros, Max Verstappen peut compter sur une vingtaine de personnes qui veillent à son image. Et (donc) à son compte en banque.

La vidéo fait 1min37. Elle a été tournée dans l’Energy Station de son sponsor principal, et on sent que le désormais Officier de l’ordre Orange-Nassau Max Verstappen – il a été intronisé cette semaine – y met tout son cœur ! Tout sourire, le champion du monde présente la nouvelle décoration du casque qu’il portera pour la première fois dans le cadre de son Grand Prix national, ce week-end à Zandvoort. Largement inspiré des couleurs portées par son père Jos en F1, l’objet suscite émotion et souvenir chez Verstappen Junior qui… à la fin de la vidéo, dévoile les répliques miniatures de son nouveau casque en précisant que celles-ci sont disponibles sur verstappen.com, moyennant la modique somme de 59,95 euros pour le petit modèle (1 : 4) et 159,95 pour le grand (1 : 2). Une bonne nouvelle : le prix est le même que celui réclamé pour le casque de l’an dernier, tout aussi « exclusif » !