Mercato: pourquoi le Standard est en retard...

Avec cinq arrivées (Ohio, Laursen, Davida, Melegoni et Perica) et neuf départs (Muleka, Bastien, Sylvestre, Cafaro, Van Damme, Avenatti, Sissako, Pavlovic et Shamir) enregistrés jusqu’ici, le mercato estival du Standard n’est pas encore terminé. Ce sont un attaquant, un ailier gauche et un latéral droit, qui sont attendus à Sclessin d’ici mardi à minuit. Repris il y a quatre mois et demi déjà par 777 Partners, le Standard, dont le championnat s’était achevé neuf jours auparavant, le 10 avril, est clairement à la traîne, en retard de plusieurs semaines sur ce qui aurait dû être le timing idéal. Résultat des courses : alors que l’effectif 2022-2023 aurait dû être, à l’une ou l’autre retouche près, sur les rails au début du mois de juillet, le club liégeois a du mal à boucler son marché et sera sur la brèche jusqu’au coup de gong.