Communauté politique européenne: une première réunion à Prague début octobre

Les chefs d’Etat et de gouvernement se retrouveront, au plus tard, les 6 et 7 octobre à Prague. Pas avant ? « Je suis toujours prêt à réunir un Conseil européen si nécessaire. A ce jour, un seul dirigeant me l’a demandé. On évalue la situation jour après jour. » La capitale de la Tchéquie (pays exerçant la présidence tournante du Conseil) devrait par ailleurs servir de décor à la première réunion de la Communauté politique européenne. Lancée par Emmanuel Macron à Strasbourg en mai dernier, l’idée a depuis séduit les Vingt-Sept. « Nous avons bien avancé sur le qui, le pourquoi et le comment, souligne Charles Michel. Mon objectif est bien qu’on puisse se réunir en octobre à Prague. C’est important, c’est le signal qu’il y a, au-delà de l’institution européenne, un espace politique plus large pour lequel une plateforme politique est utile. Pas pour mettre en place un nouvel ordre juridique dans une nouvelle enceinte institutionnelle, ni pour se disputer sur des déclarations ou des conclusions.