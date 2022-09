Ismaël Kandouss, jeune centenaire avec l’Union: «J’ai toujours été refusé par les centres de formation»

Dimanche dernier avant le coup d’envoi du derby bruxellois, Ismaël Kandouss, bien que remplaçant ce jour-là, fut mis à l’honneur pour avoir disputé son centième match sous les couleurs saint-gilloises une semaine plus tôt face à Courtrai. Seulement devancé par Teddy Teuma au niveau du nombre d’apparitions sous le maillot jaune et bleu (le capitaine compte 120 matches pour l’Union), Ismaël Kandouss est par contre le plus ancien des Unionistes (il est arrivé à l’USG le 14 janvier 2019). « Et c’est une grande fierté pour moi », sourit-il.

Car il le sait, ses trois ans et demi à la Butte furent loin d’être un long fleuve tranquille. Tantôt sur le terrain, tantôt sur le banc, le défenseur de 24 ans a toujours dû se battre pour sa place. « C’est clair que, à l’Union, on ne m’a jamais fait de cadeau. C’est moi qui suis allé chercher les choses par moi-même. À chaque fois que j’ai joué, c’est parce que je l’ai mérité, pas parce qu’on a voulu me faire plaisir. »