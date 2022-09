Guido Grysseels: «Nos visiteurs africains considèrent que Tervuren, c’est aussi chez eux»

Il tire le bilan de deux décennies à la tête d’une institution mondialement connue, qui collabore avec quatorze pays africains, est active dans la recherche et la gestion de collections, et est présente sur beaucoup de fronts. Une institution intensément visitée et célébrée, mais honnie par certains comme symbole du pouvoir colonial. La désignation du successeur définitif de Grysseels est entre les mains du Selor et devra être fixée d’ici la fin de l’année. Un choix difficile, car la recherche scientifique représente 70 % des activités de l’institution, alors que le musée à proprement parler n’en mobilise qu’un tiers.

Guido Grysseels a commencé sa carrière comme scientifique, d’abord à l’ILCA (International lifestock) en Ethiopie, avant de passer quinze ans à la FAO. Il a acquis beaucoup d’expérience dans le domaine de la gestion et de la réforme des institutions scientifiques. Mais les deux décennies passées à Tervuren étaient sans doute les plus riches, les plus intenses de sa carrière.