Dans les pas de Pierre-Olivier Beckers, à la découverte des chantiers des Jeux olympiques de Paris 2024

L’ancien président du Comité olympique et interfédéral belge est aujourd’hui un président de la Commission de coordination des JO 2024 très occupé, à moins de deux ans de leur coup d’envoi. Nous l’avons suivi lors de sa dernière mission en date.

Le matin est encore jeune, ce mardi, aux abords de l’Arc de Triomphe. Au bas d’un hôtel, les portes de deux vans claquent, avant que les véhicules ne s’ébrouent. A leur bord, une bonne dizaine de membres de la Commission de coordination (Cocom) mise sur pied par le Comité international olympique (CIO) et quelques « sherpas » venus du comité d’organisation des JO de Paris 2024 pour les accompagner. C’est le jour 2 d’un triptyque qui a démarré la veille, et la journée promet d’être longue et studieuse. Minutée, aussi. Avec d’entrée, au menu, une réception dans un des salons du Stade de France, à Saint-Denis.

« A cause du covid, cela faisait quatre ans que la Cocom n’était plus venue à Paris », explique Pierre-Olivier Beckers. « La dernière fois que nous nous étions réunis in situ, c’était en 2019, à Marseille, où auront lieu les épreuves de voile. Cela fait du bien d’être à nouveau là ! »