Nord Stream complètement à l’arrêt: son non-redémarrage n’a pas d’impact sur l’approvisionnement en Belgique

Chez Fluxys également, on affirme qu’il n’y a pas d’impact direct. La Belgique n’a plus importé de gaz naturel depuis l’Allemagne depuis des mois. La Norvège est notre principal fournisseur de gaz naturel. Un gazoduc sous-marin – Zeepipe – relie Zeebrugge aux champs gaziers norvégiens. La Belgique importe également du GNL via les ports de Zeebrugge et Dunkerque.