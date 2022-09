Battues par la Norvège, les Red Flames n’ont pas été récompensées (0-1)

Pour prendre virtuellement la tête de son groupe de qualification pour le Mondial 2023 avant un ultime déplacement en Arménie mardi, les Red Flames devaient battre la Norvège 4-0 vendredi soir. Mais le miracle n’aura pas eu lieu à Louvain, devant un stade comble. La Belgique a longtemps tenu le choc, voire mieux, contre les Norvégiennes d’Ada Hegerberg, titulaire en pointe, mais elles ont fini par craquer (0-1). L’inefficacité et les absences de Janice Cayman, Tine De Caigny et Laura De Neve auront peut-être pesé un peu trop lourd dans la balance.

Ce n’est pas encore totalement fait mais joueuses d’ives Serneels devront donc passer par une phase de barrages complexe et assez longue, si elles ne se loupent pas contre les Arméniennes mardi, bonnes dernières du groupe avec aucun but marqué. Sauf mauvais résultats de l’Autriche, la Serbie et/ou de l’Irlande lors de la dernière journée, elles n’éviteront pas un match couperet lors du premier tour des barrages, où les six moins bonnes deuxièmes de groupe s’affronteront. Le chemin vers l’Australie et la Nouvelle-Zélande est encore très long…