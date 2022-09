L’Europe peut agir sur l’énergie? Alors qu’elle le fasse, vite, et unie

Allô l’Europe ? Tout le monde attend désormais que l’Union européenne agisse sur la crise dantesque à laquelle sont confrontés les citoyens et les entreprises des 27 Etats membres. Au moment où nombre de pays – la Belgique singulièrement – étalent leur impuissance et où d’autres jouent cavalier seul, bénéficiant d’exceptions aux règles communes ou négociant en bilatéral leurs approvisionnements, il est grand temps que la Commission propose des actions fortes et que les Etats membres s’accordent dessus.

Grand temps ? Il est même très tard : le président du Conseil européen, Charles Michel, tape du poing sur la table et insiste, dans une interview particulièrement cinglante pour la présidente von der Leyen, sur le besoin « en extrême urgence » de propositions concrètes qui lui ont été demandées il y a des mois.