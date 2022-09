Fraser-Pryce et Nkansa, battues mais heureuses au Memorial Van Damme

« J’étais comme une gamine autorisée à défier ses idoles : j’avais envie de hurler mon bonheur d’être là mais je devais quand même me concentrer ». En regardant à sa gauche, après avoir tremblé d’émotion quand la foule a hurlé son nom presque aussi fort que celui de Shelly-Ann Fraser-Pryce, la jeune et pétillante Delphine Nkansa, finalement 8e de ce 100 mètres à 3 centièmes de seconde son record personnel (11.29 pour 11.26 réussis début juillet à Albi) a dû se pincer pour comprendre qu’elle ne rêvait pas. A ses côtés, les TGV du sprint féminin l’ont laissée sur place, la victoire revenant assez étonnamment à la Jamaïcaine Shericka Jackson en 10.73, à 2 petits centièmes de seconde de son record personnel et à un petit centième à peine du record du Mémorial détenu conjointement par Elaine Thompson-Herah en 2016 et… Fraser-Pryce en 2013 (10.72). « Battre Shelly-Ann demande énormément d’énergie et de travail et je suis contente d’y être parvenue grâce à une course bien exécutée », expliquait la reine du jour.

Battue d’un petit centième par sa compatriote après avoir semblé s’écraser quelque peu dans les vingt derniers mètres, Fraser-Pryce ne semblait toutefois pas abattue par sa deuxième place. « Techniquement, c’était sans doute l’une des plus mauvaises courses de cette année mais peu importe, expliquait, toute souriante, « Mommy Rocket » du haut de ses 35 ans et de ses 152 centimètres. En arrivant ici, c’est sûr que je savais que la blessure qui m’avait empêchée de prendre part au meeting de Lausane pourrait trotter dans ma tête mais ce n’est pas une excuse. Mon temps est correct et je suis surtout heureuse de ne pas m’être blessée en vue de l saison prochaine. »