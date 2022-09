Une soirée riche pour les Belges: Bolingo et Watrin font tomber les records

Cynthia Bolingo, rayonnante, et Julien Watrin, opiniâtre, n’étaient pas à convaincre en pénétrant sur la piste rafistolée du Stade Roi Baudouin. Dans la touffeur d’une belle soirée d’été, les deux athlètes francophones ont démontré qu’il était possible de courir avec légèreté malgré la lourdeur des mois écoulés et d’aller cueillir, au bout du tour de piste, des performances hors norme. « Il y a cinq mois, j’étais encore sur la table d’opération (NDLR : grave blessure au genou encourue lors championnat de Belgique en salle) et là, devant ma famille, mes amis et un public de fou, je bats le record national du 400. C’est totalement dingue ! » Sourire lumineux, l’athlète du RCABW a ponctué le tour de piste en 50.19, améliorant ainsi d’un dixième sa marque réalisée en 2021 (50.29). Elle terminait 3e d’une course relevée, derrière la Dominicaine Fiordaliza Cofil (49.80) et la Barbadienne Sada Williams (50.15).