Eliott Crestan se montre ambitieux après sa belle performance au Memorial Van Damme: «Titiller le record de Belgique l’an prochain»

Après avoir souffert d’une fracture de fatigue en début de saison, Eliott Crestan est revenu en forme en cette fin de saison, battant au passage son record personnel de 60 centièmes (1.44.24 piyr 1.4484), compostant au passage son billet pour les prochains championnats du monde de Budapest, l’été prochain. « Je suis content d’avoir pu battre mon record après avoir cette blessure, preuve que j’ai bien travaillé pour atteindre mon pic de forme ici. C’est de bon augure pour l’an prochain, où je vais essayer de descendre sous les 1.44 et, pourquoi pas ?, venir titiller le record de Belgique. Jamais je n’avais couru un 800 mètres aussi relève et je savais donc que ça allait partir vite. Je me suis bien accroché et j’en ai été récompensé. »