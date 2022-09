«Une légende pour toujours»: Lebron James, Billie Jean King, Michelle Obama… de nombreuses personnalités rendent hommage à la carrière de Serena Williams

« Tu es le GOAT (ndlr : la meilleure de tous les temps) » commence ainsi Lebron James, la star des Lakers en NBA dans une vidéo publiée sur Twitter. « Félicitations pour ce que tu as fait dans le sport, pour le tennis et ce que tu as fait pour les femmes » enchaîne ainsi le basketteur américain. De son côté, Oprah Winfrey, célèbre animatrice de télévision, a écrit quelques phrases pour décrire la joueuse de 40 ans : « 25 ans (ndlr : de carrière). Championne. Héroïne. Légende pour toujours. »

Dans le monde du tennis, plusieurs joueurs et joueuses ont également salué la carrière de Serena Williams. Coco Gauff, jeune américaine de 18 ans salue l’impact positif de Serena sur sa carrière : « Serena, MERCI. C’est grâce à toi que je crois en ce rêve. L’impact que tu as eu sur moi va au-delà de tous les mots que l’on peut trouver et pour cela je te dis merci, merci, merci, GOAT ». De leur côté, Andy Roddick et la légendaire Billie Jean King ont aussi adressé un petit message : « Je t’aime, Serena » commence ainsi Andy Roddick. « Ce fut le plaisir de toute une vie de voir devenir ce que tu es devenue » continue ainsi l’ancien joueur de tennis avant de signer « ton vieil ami ». Billie Jean King qui a remporté douze titres du Grand Chelem en simple écrit ainsi : « Merci Serena, ton aventure continue. »

L’ancienne Première dame des États-Unis Michelle Obama a elle aussi remercié Serena Williams pour l’ensemble de sa carrière : « Quelle chance nous avons eu de pouvoir regarder une jeune fille de Compton grandir et devenir l’un des plus grands athlètes de tous les temps. Je suis fier de toi, mon amie, et j’ai hâte de voir les vies que tu continueras à transformer grâce à tes talents. »