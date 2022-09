Coupe du monde 2022: la vente de bière serait finalement autorisée trois heures avant les matches

D’après Reuters, la vente de bière sera bel et bien autorisée lors de la Coupe du monde au Qatar en novembre et décembre prochain. Cette vente de bière est cependant limitée. Les détenteurs de billets pourraient ainsi acheter de la bière autour des stades trois heures avant et une heure après les matches lors de la Coupe du monde au Qatar.

Les supporters ne pourraient donc pas acheter de la bière dans les stades et ni durant les rencontres. Les organisateurs ne pourraient vendre que de la Budweiser, sponsor majeur de la compétition.