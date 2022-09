Vuelta : une échappée de huit coureurs à l’avant, le peloton gère l’écart (direct)

Ce samedi, les coureurs vont parcourir plus de 160 kilomètres sur les routes de la Vuelta. Remco Evenepoel, toujours leader du classement général, aura fort à faire.

Entre Montoro et Sierra de la Pandera, le peloton va parcourir 160,3 kilomètres sur les routes du Tour d’Espagne. Trois grosses difficultés attendent les coureurs ce samedi : le Puerto de Siete Pilillas avec 9,9 kilomètres à 3,5 % de pente moyenne. L’ascension du Puerto de Los Villares avec 10,4 kilomètres pour 5,5 % pente moyenne et enfin le Sierra de La Pandera avec ses 8,4 kilomètres à 7,8 % de moyenne. Remco Evenepoel est attendu au tournant, dans une équipe de montagne, où favoris du classement général et échappée, devraient combattre pour arracher la victoire.

Le départ fictif sera donné à 13h05 sur la Plaza de Toros à Montoro mais le départ réel se fera 13h17 sur l’A-3102, après 4 kilomètres en cortège. L’arrivée devrait se faire entre 17h17 et 17h44.