Orages et précipitations: l’IRM place la Belgique en alerte jaune, le numéro 1772 est activé

Dimanche, la grisaille sera ainsi assez répandue le matin, puis les éclaircies feront graduellement leur retour en cours de journée. Le soleil sera par moments masqué par des nuages cumuliformes. Il fera chaud avec des maxima de 23 degrés en bord de mer et sur les hauteurs de l’Ardenne à localement 28 degrés dans les autres régions.

La nuit de dimanche à lundi, le temps deviendra sec et le ciel se dégagera. Les minima se situeront entre 12 et 17 degrés. Le lendemain, la journée débutera avec du soleil et des nuages d’altitude, en plus grand nombre sur l’Ouest. L’après-midi, des pluies et averses orageuses gagneront notre pays par le littoral et la frontière française. Les précipitations se généraliseront en cours de soirée et la nuit suivante. Les maxima varieront entre 24 degrés au littoral et par endroits encore 31 degrés dans le centre. De l’air nettement plus frais accompagnera toutefois la dégradation en fin de journée.

Mardi, de belles périodes ensoleillées marqueront la matinée avant une nouvelle dégradation (orageuse) pour le soir et la nuit suivante. Les maxima, encore assez élevés, oscilleront entre 21 et 26 degrés.

Mercredi, après dissipation de l’éventuelle grisaille matinale, des éclaircies se partageront le ciel avec des champs nuageux. Quelques faibles précipitations traîneront localement sur le relief ardennais. En soirée, de nouvelles averses par endroits accompagnées d’orage pourront envahir notre pays par la France et le littoral.

Jeudi, des éclaircies parfois généreuses alterneront à nouveau avec des périodes nuageuses. Quelques averses localisées seront encore possibles tandis que les maxima s’échelonneront de 20 à 23 degrés.

Vendredi, la nébulosité restera variable avec un risque d’averses à nouveau plus marqué et la possibilité de quelques coups de tonnerre. Le vent de sud-ouest se renforcera pour devenir modéré à par endroits assez fort. Les maxima seront compris entre 17 et 22 degrés puis repasseront sous la barre des 20 degrés samedi.

Retrouvez les prévisions météo région par région ici.

