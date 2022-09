Décollage d’Artémis 1 vers la Lune: une fuite de carburant retarde les préparatifs

Le décollage est prévu à 20h17 heure belge, avec un retard possible de jusqu’à deux heures.

La fusée orange et blanche SLS, dont ce sera le baptême de l’air depuis le pas de tir 39B du centre spatial Kennedy, en Floride, est la plus puissante du monde.

Les derniers préparatifs de la nouvelle méga-fusée de la Nasa pour la Lune avaient pris du retard samedi à cause d’une fuite de carburant, détectée à quelques heures du décollage de cette mission test qui doit lancer le programme Artémis de retour des Américains sur la Lune.

Le décollage est prévu à 14h17 heure locale (20h17 heure belge), avec un retard possible de jusqu’à deux heures. Les conditions météo sont favorables à 60 % au début de cette fenêtre de tir, puis s’améliorent peu à peu jusqu’à 80 %.

Nouveau problème technique

Peu avant 6h heure locale, la directrice de lancement, Charlie Blackwell-Thompson, a donné son feu vert pour commencer le remplissage des réservoirs de la fusée avec son carburant cryogénique – au total, environ trois millions de litres d’hydrogène et d’oxygène liquides ultra-froids.

Mais un peu plus d’une heure plus tard, une fuite a été détectée au pied de la fusée, au niveau du tuyau par lequel passe l’hydrogène jusqu’au réservoir. Le flot a été stoppé pendant que les équipes cherchaient une solution. La Nasa n’a pas indiqué dans l’immédiat à quel point ce problème pourrait affecter ou non l’heure de décollage.

Risque d’un nouvel échec

Lundi, lors d’une première tentative, le lancement avait été annulé au dernier moment à cause de problèmes techniques, notamment sur le refroidissement des moteurs.