Premier League : avec Amadou Onana titulaire, Everton partage contre Liverpool lors du derby de la Mersey (vidéo)

Everton et Liverpool se sont quittés sur un partage 0-0 samedi dans le derby de la Mersey, disputé dans le cadre de la 6e journée de Premier League. Amadou Onana a joué tout le match dans les rangs des Toffees. Averti en première mi-temps (38e), le Diable Rouge a dû être soigné à la 77e minute à la suite d’un tacle fautif du Néerlandais Virgil van Dijk. Plus de peur que de mal pour le milieu de terrain de 21 ans qui est tout de suite remonté sur le terrain.

Les Reds ont eu plusieurs occasions d’ouvrir le score: Coady a vu son but annulé pour hors-jeu par le VAR à la 69e minute et Nunez, Diaz et Salah ont vu leur envoi toucher le cadre du but, tout comme Davis du côté d’Everton.