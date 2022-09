GP des Pays-Bas: Max Verstappen s’offre la pole à domicile, devant Charles Leclerc

Vainqueur à Zandvoort en 2021, le champion du monde a devancé les deux pilotes Ferrari sous le soleil de la mer du Nord. Le Monégasque Charles Leclerc a échoué à 21 millièmes, l’Espagnol Carlos Sainz Jr à 92 millièmes. Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes/+0.306) et le Mexicain Sergio Perez (Red Bull/+0.735) complètent le top 5.

Le Néerlandais Max Verstappen a signé le meilleur chrono des qualifications du Grand Prix des Pays-Bas de Formule 1, samedi à Zandvoort, théâtre du 15e rendez-vous de la saison. Au volant de sa Red Bull, le Néerlandais a bouclé les 4,259 km du circuit en 1 : 10.342. Il décroche la 17e pole de sa carrière et la 4e cette saison.

Max Verstappen, vainqueur à Spa-Francorchamps la semaine dernière malgré une 14e place sur la grille de départ, mène le championnat avec 284 points et devance de 93 points son équipier Sergio Pérez (191). Leclerc est 3e (186), Sainz Jr 4e (171) et George Russell 5e (170).

Leclerc avait dominé les deuxième et troisième séances vendredi et samedi en 1 : 12.345 et 1 : 11.632. Russell avait réalisé le meilleur temps de la première séance vendredi (1 : 12.455).