Elise Mertens explique son forfait à l’US Open: «Ma jambe droite me pose problème depuis une semaine et demie»

« Malheureusement, je dois me retirer du double », a indiqué Elise Mertens sur ses réseaux sociaux. « Ma jambe droite me pose problème depuis une semaine et demie. J’ai fait de mon mieux en simple, mais j’ai joué avec la douleur, ce qui n’était pas vraiment prévu ».

« Mon expérience à l’US Open a été très courte cette fois », affirme la Limbourgeoise. « Je suis toutefois reconnaissante d’avoir essayé, car on ne sait jamais si on n’essaie pas. Mes sentiments mitigés, car tout le monde sait à quel point j’aime disputer les plus grands tournois, sur les Grand Chelem ! Il est temps de récupérer, de réfléchier et de rester positive par rapport à la suite ».