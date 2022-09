Remco Evenepoel en difficulté en montagne: revivez l’attaque de Primoz Roglic sur le leader de la Vuelta (vidéos)

Remco Evenepoel a souffert dans les derniers kilomètres de la 14e étape ce samedi sur la Vuelta. Le leader du Tour d’Espagne a concédé pour la première fois 48 secondes au général sur son dauphin Primoz Roglic et vingt secondes sur Enric Mas. Il ne possède désormais plus qu’1 minute et 49 secondes d’avances sur le triple tenant du titre slovène et 2 minutes et 43 secondes sur l’Espagnol.

Le Belge a craqué dans l’ascension de la Sierra de La Pandera, attaque par Roglic à quatre kilomètres de l’arrivée dans les portions à 12 % de ce col de 1re catégorie.