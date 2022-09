Remco Evenepoel perd du temps à la Vuelta: «Je n’avais pas les meilleures jambes, j’espère que c’était mon plus mauvais jour»

Remco Evenepoel (Quick-Step Alpha Vinyl) a conservé son maillot rouge au terme de la 14e étape, mais a été mis sous pression par Primoz Roglic (Jumbo-Visma) dans la montée finale. Le Belge, qui a connu samedi son premier coup dur en montagne, a perdu près d’une minute sur le Slovène, son principal adversaire au classement général.

« Je pense avoir déjà pris plus de temps sur d’autres arrivées comme Les Praeres », a réagi Evenepoel après l’étape du jour. « Ce n’était pas ma meilleure journée, c’est sûr, je n’avais pas les meilleures jambes, je ne pouvais pas accélérer quand Roglic est parti. J’ai encore 1’50’’ d’avance au classement général, donc il n’y a pas vraiment de quoi paniquer. Je vais essayer de récupérer autant que possible et de survivre demain. J’ai quelques douleurs musculaires [après la chute de la 12e étape] mais ça devrait être parti demain ou après la journée de repos. Bien sûr, c’est le deuxième jour après la chute et c’est souvent le jour où vous ne vous sentez pas vraiment bien. Je ne vais pas utiliser ça comme excuse. Je n’avais tout simplement pas mes meilleures jambes aujourd’hui. J’espère que c’était mon plus mauvais jour sur ces trois semaines. »