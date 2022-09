Primoz Roglic revient sur Remco Evenepoel à la Vuelta: «J’espère pouvoir continuer sur ma lancée»

En attaquant dans la finale de la dernière ascension de la 14e étape du Tour d’Espagne, le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma) a distancé le leader Remco Evenpoel (Quick-Step Alpha Vinyl) et lui a repris 52 secondes au classement général avant l’étape de dimanche dans la Sierra Nevada.

« Ce fut une belle journée », a déclaré Roglic, triple vainqueur de la Vuelta. « Parfois on gagne du temps, parfois en perd. J’espère que je pourrai continuer sur ma lancée et encore gagner du temps. Je me sens de mieux en mieux. Mes coéquipiers ont livré un excellent travail dans la finale, tout le monde a vraiment poussé à fond. Je suis très heureux d’être membre de cette équipe. J’attends les prochaines étapes avec impatience. Le Tour d’Espagne est encore long. Demain sera un autre jour ».