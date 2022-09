Face à Zulte Waregem, les défenseurs de l’Union Saint-gilloise devront se réveiller

Quel est le point commun entre Malines, les Rangers et l’Antwerp ? Ce sont les trois adversaires qui ont réussi à planter trois roses voire davantage dans le jardin défendu par Anthony Moris et ses partenaires. Cette saison, le secteur défensif du vice-champion pose question parce qu’il ne rassure pas. « Il ne faut tout de même pas tomber dans le « drama » », explique Siebe Van der Heyden. « J’ai l’impression que les gens pensent que nous sommes derniers quand je vois les remarques après notre défaite à l’Antwerp, la grosse formation du moment. C’est peut-être parce que nous avons habitué les gens à gagner. »

Beaucoup trop de cadeaux

Le Diable rouge n’a pas tort, même si, au-delà des chiffres, c’est parfois le comportement global qui pose question. « La réponse se situe au niveau du mental affiché. Quand on encaisse, le groupe doit apprendre à ne pas baisser la tête trop rapidement. Prendre un but fait partie des possibilités au cours d’un match, il faut donc le relativiser et surtout retrousser ses manches. Nous irons à Zulte avec l’intention de l’emporter. »