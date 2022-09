Le film du jour à la Mostra: «Monica» d’Andrea Pallaoro

Le pitch : Alors qu’elle a quitté le foyer familial à l’adolescence, Monica (Trace Lysette) renoue avec les siens lorsque sa belle-sœur l’appelle pour prendre soin de sa mère malade (Patricia Clarkson). Une manière d’affronter les blessures de son passé, et un chemin vers l’acceptation. Tant pour elle que pour sa famille, qui n’acceptait jusqu’ici pas ce qu’elle avait choisi d’être.

Notre avis : On sait au départ très peu de choses sur Monica, cette femme d’une beauté à couper le souffle, courtisée par les hommes mais qui semble extrêmement solitaire. Peu à peu, on l’apprivoise, on perce sa carapace. On devine que ses relations aux autres sont complexes. Comme si elle avait du mal à trouver sa place dans le monde et auprès des autres. On comprend aussi pourquoi elle s’est éloignée de sa famille et comment celle-ci a rejeté ses choix de vie.