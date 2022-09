Pas de panique dans le vestiaire du SC Charleroi

Edward Still n’est pas du genre à se laisser emporter par ses émotions. Il fait souvent preuve d’une analyse froide et intéressante. « Nous sortons d’un revers contre Bruges qui n’est pas mérité. Nous en avions le ressenti sur le terrain et il s’est confirmé dans les chiffres. Nous avons fait jeu égal, voire plus, contre un adversaire qui possède des individualités au-dessus de la moyenne. C’est à ce niveau-là que la différence s’est faite, un constat sur lequel nous avons évidemment travaillé durant la semaine. De manière sereine car, au risque de me répéter, ce que nous avons proposé face au champion était bon, voire très bon. »

Sérénité et sérieux

La sérénité est donc de mise du côté des Carolos, eux qui ont pu préparer leur match contre Gand avec davantage de jours que leurs adversaires du week-end. « On dit souvent que c’est un avantage d’aller défier une équipe qui a joué durant la semaine, mais je préfère temporiser les choses. C’est vrai que notre position est plus avantageuse mais nous allons rencontrer un noyau qui est habitué au rythme des matches tous les trois jours. Et puis, il possède un noyau conséquent, très solide et bien balancé. »