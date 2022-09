D1A: deuxième succès de rang pour le Standard, qui remonte à la sixième place (1-0)

Le Standard de Liège a signé une deuxième victoire de rang samedi soir en battant le KV Ostende (1-0) grâce à un but de Denis Dragus en deuxième période. Les Liégeois, après un succès à Courtrai la semaine dernière, remontent provisoirement à la 6e place avec un bilan de 10 points après 7 journées de championnat. Le KVO est 14e (6 pts).

Si les Rouches ont dominé les premières minutes, avec notamment des tentatives de Selim Amallah, William Balikwisha et la barre de Renaud Emond, ce sont les Kustboys qui ont hérité des plus franches occasions dans le premier acte avec le tir d’Ambrose repoussé par Arnaud Bodart avec brio (24e) et la tentative sur coup franc de Fraser Hornby, qui a touché les deux poteaux liégeois (44e).