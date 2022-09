Du nouveau pour les trottinettes dans certaines communes à Bruxelles

Les opérateurs de trottinettes et de vélos partagés Dott et Tier ont décidé de limiter le stationnement des véhicules dans des zones spécifiques dans plusieurs communes de Bruxelles, selon la RTBF. Désormais, les utilisateurs de ces applications ne pourront plus garer leurs trottinettes n’importe où mais devront opter pour une zone, visible sur l’application. Celle-ci refusera de verrouiller la trottinette si l’utilisateur tente de se garer en dehors d’une zone.

Les communes concernées sont Woluwe-Saint-Lambert, Woluwe-Saint-Pierre, Koekelberg, Evere, Berchem-Sainte-Agathe et une partie d’Uccle. Les deux opérateurs ont agi à la demande des communes, face aux tensions qui existent entre les utilisateurs et les piétons, PMR, automobilistes ou cyclistes.