D1A: Eupen battu à domicile par Courtrai (0-1)

Eupen s’est incliné à domicile ce samedi face à Courtrai dans un match comptant pour la 7e jounrée de D1A. Monté au jeu huit minutes plus tôt, Dylan Mbayo a inscrit l’unique but de la rencontre à la 82e minute. Un but qui permet aux Coutraisiens de rentrer avec 3 points en poche de leur déplacement au Kehrweg.

Au classement, les Pandas restent bloqués à la 15e place avec 6 points, tout comme Seraing, mais avec une meilleure différence de but.