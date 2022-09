Yann Barthès ne veut pas continuer à présenter «Quotidien» pendant 10 ans

C’est un rendez-vous vite devenu incontournable pour de nombreux téléspectateurs, souvent jeunes. Depuis près de 20 ans, d’abord dans le Petit Journal (Canal+), puis Quotidien (TMC), Yann Barthès et son équipe balaient l’actualité avec un certain sens de la provocation mais surtout dans la bonne humeur.

Mais l’exercice est particulièrement usant, à tel point que l’animateur ne se voit pas continuer encore « dix ans », rapporte La Voix du Nord. « Non, je n’ai pas de date de départ mais dans dix ans non, a-t-il répondu à Éric Dussart ce samedi, pour la première de l’émission On refait la télé sur RTL. C’est épuisant. Il y a Quotidien, mais il y a eu le Petit journal et le Grand Journal. Tous les jours, dans le même studio, parce que c’est le même studio en fait. Ça fait depuis l’âge de 24 ans que je vais tous les jours dans le même endroit à Paris. »