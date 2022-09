Le préquel du «Seigneur des Anneaux» bat le record d’audience sur Amazon

La série « Le Seigneur des Anneaux : Les Anneaux de Pouvoir » est vendredi partout dans le monde sur Prime Video (plus de 240 pays et territoires), la plateforme de streaming d’Amazon. La série compte capitaliser sur l’attrait toujours très fort des livres, régulièrement élus parmi les romans les plus appréciés de tous les temps, et des films oscarisés qu’en a tiré Peter Jackson.

La série est cruciale pour Amazon, qui veut exister dans les « guerres du streaming » que se livrent Netflix, Disney+ et HBO Max – cette dernière vient de lancer « House of the Dragon », le préquel de « Game of Thrones ». La dernière-née d’Amazon est financée par le milliardaire Jeff Bezos, fondateur du géant du commerce en ligne et grand fan de Tolkien. Amazon a déboursé 250 millions de dollars pour acheter les droits, et quelque 465 millions ont été consacrés à la seule première saison. Et le groupe s’étant engagé à cinq saisons, la somme finale devrait dépasser de loin le milliard.