Arnaud Bodart assure, Denis Dragus régale: les bulletins du Standard face à Ostende

7 Bodart : il a parfaitement géré le gros boulot qu’il a eu. Un arrêt compliqué en reculant sur la tentative de Fraser Hornby (5e), la main ferme devant Thierry Ambrose (24e), une sortie rapide pour contrer Alessandro Albanese (69e) et des jambes solides face à David Atanga (87e). Du grand Arnaud !

7 Ngoy : propre dans les duels, audacieux dans ses remontées de balle et calme au moment de céder le cuir. Il s’affirme de plus en plus.

6 Bokadi : une grosse présence pour récupérer les ballons et anticiper les reconversions adverses. Il se loupe complètement sur une intervention en seconde période, sans autre conséquence qu’une frayeur dans les gradins…