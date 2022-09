Le Standard attendait ça depuis plus d’un an

Avec le même onze de départ que celui aligné six jours plus tôt à Courtrai, et donc Nicolas Raskin à nouveau sur le banc, le Standard a signé, samedi soir à Sclessin, un deuxième succès consécutif, ce qu’il n’était plus parvenu à faire depuis… plus d’un an, depuis le 20 août 2021 exactement face au même adversaire, Ostende, cinq jours après s’être imposé au Beerschot. C’était évidemment l’essentiel au sortir d’un match qui, sans être de grande qualité, aura été plaisant à suivre avec deux équipes qui, tour à tour, ont mis régulièrement le nez à la fenêtre et se sont rendues coup pour coup, mais auront au final cruellement manqué d’efficacité.