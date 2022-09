Ronny Deila après la victoire du Standard face à Ostende: «Quand tu donnes tout sur le terrain comme ce soir, tu mérites d’obtenir un résultat»

Après cette victoire, le tacticien norvégien avait logiquement le sourire. « C’était un match très compliqué, dans lequel les deux équipes ont eu l’occasion de l’emporter », a-t-il expliqué en conférence de presse. « J’ai trouvé qu’Ostende avait un peu trop le ballon en première mi-temps, et j’ai senti que cela pouvait nous faire perdre le contrôle du match. C’est pour cette raison que j’ai décidé de réajuster mon système de jeu, en passant en 4-3-3. Cela nous a permis de prendre le dessus au retour des vestiaires et d’inscrire ce but décisif. Cela dit, nous avons été un peu chanceux, il faut le reconnaître. On perd encore trop facilement le ballon, souvent parce qu’on a peur de mal faire. Mais, quand tu donnes tout sur le terrain, comme mes joueurs l’ont fait, tu mérites d’obtenir un résultat. Enchaîner deux succès, c’est une très bonne chose pour tout le monde au club. Ce soir, je suis heureux du résultat et fier du travail accompli. »

Grande première depuis plus d’un an : le Standard a remporté deux rencontres d’affilée ! Dans une confrontation riche en erreurs techniques, les hommes de Ronny Deila sont venus à bout d’Ostende, grâce à une puissante frappe de Denis Dragus. Avec ce succès, les Rouches remontent provisoirement à la sixième place du classement.

Un discours qui, forcément, tranche avec celui d’il y a quelques jours à peine, lorsque les Rouches étaient à la recherche de leur deuxième succès de la saison. Mais Ronny Deila l’affirme : personne n’a paniqué au sein du matricule 16. « Nous n’étions pas en crise il y a deux semaines, pas selon moi en tout cas. Je dirais simplement qu’il fallait retrouver cette confiance perdue à cause des dernières saisons difficile. Et c’est toujours le cas, il faut être plus constant et continuer d’élever notre niveau de jeu, car j’estime que nous sommes encore loin de ce que nous voulons atteindre. Mais tout le monde va dans la bonne direction, on sent que les joueurs ont vraiment envie d’accomplir quelque chose. »