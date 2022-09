Le Standard avance bien sur le dossier Marlon Fossey: des contacts ont été noués en vue de faire venir le jeune défenseur à Sclessin

Après Ohio, Barrett Laursen, Davida, Melegoni et Perica, le Standard de Liège pourrait très bientôt enregistrer une nouvelle arrivée.

Selon nos informations, les dirigeants du club liégeois ont noué des contacts en vue d’attirer Marlon Fossey, un jeune défenseur, en Cité ardente. Formé (et toujours actif) à Fulham, le natif de Los Angeles apportera une solide concurrence à Dewaele et à Barrett Laursen. Capable d’évoluer à droite comme à gauche, celui qui fêtera ses 24 printemps vendredi prochain devrait venir renforcer une défense liégeoise qui tremble à la moindre accélération adverse.

Avec déjà cinq recrues au compteur, le Standard de Liège se montre assez actif lors de ce mercato. Et un nouveau nom pourrait très bientôt s’ajouter à cette liste. En effet, les Rouches sont encore à la recherche d’un ailier gauche et d’un latéral droit. Dans ce dernier cas, ils pourraient avoir trouvé leur bonheur.

Interrogé à ce sujet en conférence de presse après la victoire face à Ostende, Ronny Deila s’est toutefois montré assez évasif… non sans un brin de malice. « Si je peux vous confirmer sa venue ? Non, je ne peux rien vous dire », s’est-il amusé, le visage habillé d’un sourire en coin. « Si je peux vous dire que je connais son profil ? Non, sinon cela voudrait dire que nous le suivons… »